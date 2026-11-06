Не стало Михаила Васильева — одного из победителей легендарной для советского хоккея Олимпиады-1984 в Сараеве. Восьмикратный чемпион СССР и обладатель золота мирового первенства скончался в возрасте 64 лет. О смерти прославленного нападающего сообщила пресс-служба уфимского «Салавата Юлаева», передаёт ТАСС.

Причину смерти в клубе не раскрыли. Васильев несколько лет работал в системе уфимской команды: сначала тренировал молодёжный «Толпар», а с 2020 по 2022 год входил в штаб «Салавата Юлаева».

Главные победы хоккеиста пришлись на годы выступлений за московский ЦСКА. С 1981 по 1988 год он восемь раз подряд становился чемпионом Советского Союза. В составе национальной команды Васильев выиграл чемпионат мира 1983 года, а год спустя поднялся на высшую ступень олимпийского пьедестала.

После выступлений за ЦСКА и ярославское «Торпедо» нападающий продолжил карьеру в Европе. Он играл за клубы Италии и Дании, становился чемпионом Италии, а после завершения карьеры перешёл на тренерскую работу.

Васильев также возглавлял юниорские сборные России и Белоруссии, работал с московской «Красной Армией», которую в 2014 году довёл до финала Кубка Харламова. За заслуги перед отечественным спортом он был удостоен звания заслуженного мастера спорта СССР и медали «За трудовую доблесть».