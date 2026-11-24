Мужчинам, эвакуированным из Алешек Херсонской области на подконтрольную Киеву территорию, начали вручать повестки практически сразу после пересечения границы. Об этом рассказал депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Сергей Козырь, передаёт украинское издание «Страна.ua».

По словам парламентария, выехавшие через Белоруссию мужчины получали направления на прохождение военно-врачебной комиссии уже на первом или втором блокпосте.

При этом эвакуированные просили предоставить им хотя бы немного времени, чтобы обустроиться на новом месте, воссоединиться с родственниками и решить бытовые вопросы.

Напомним, гуманитарная операция в Алешках стала возможна благодаря договорённости Москвы и Киева при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. С 27 октября по 1 ноября в районе города действовал режим прекращения огня. Жителям предоставили возможность самостоятельно выбрать направление эвакуации, а пожелавших выехать на Украину доставили самолётами в белорусский Гомель.