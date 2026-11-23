США продолжают работать над новыми мирными договорённостями между Россией и Украиной. Об этом заявила первая леди Мелания Трамп во время церемонии прибытия рождественской ели в Белый дом.

«Мы работаем над этим», — ответила супруга американского президента на вопрос журналистов о возможности новых соглашений.

Тема урегулирования украинского конфликта прозвучала во время праздничного мероприятия 23 ноября. Мелания Трамп встречала рождественскую ель, которую доставили в Вашингтон для украшения Белого дома.

Ранее, 20 ноября, в интервью Fox News первая леди США выразила надежду на достижение нового соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной до Рождества, которое отмечается 25 декабря.

Тогда она также назвала большим успехом гуманитарную операцию в Алёшках Херсонской области. При её содействии Москва и Киев договорились о временном прекращении огня, чтобы обеспечить доставку помощи местным жителям и их эвакуацию.

Режим тишины на херсонском направлении начал действовать 27 октября. Через три дня в Алёшки доставили несколько десятков тонн гуманитарных грузов. Жителям, пожелавшим покинуть город, предоставили возможность выехать в другие регионы России или на Украину.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп выступил за более масштабное перемирие между Россией и Украиной. Американский президент положительно оценил гуманитарную операцию в Алёшках и заявил о намерении распространить подобный опыт на более широкое урегулирование. При этом конкретных территорий и сроков новой инициативы он не назвал.