Президент США Дональд Трамп намерен добиться более масштабного прекращения огня между Россией и Украиной, взяв за основу опыт гуманитарного перемирия, организованного при участии его супруги Мелании. Об этом американский лидер заявил в интервью Fox News.

Трамп высоко оценил работу первой леди, которая помогла наладить взаимодействие Москвы и Киева по гуманитарным вопросам. По его словам, благодаря достигнутым договорённостям удалось эвакуировать мирных жителей из опасных районов и, вероятно, спасти им жизни.

«Это замечательно, это было перемирие. Теперь мы сделаем то же самое, но в более масштабном виде», — подчеркнул глава Белого дома.

Речь идёт об опыте временного прекращения огня в районе Алёшек Херсонской области. При посредничестве Мелании Трамп Россия и Украина договорились о гуманитарной паузе, которая позволила доставить помощь населению и организовать эвакуацию. По данным американской стороны, безопасно покинуть опасную зону смогли около 800 человек.

Какие именно территории может охватить новая инициатива и когда стороны приступят к её реализации, Трамп не уточнил.