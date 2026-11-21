Мелания Трамп заявила о переговорах с представителями России и Украины по вопросу прекращения огня. Первая леди США выразила надежду, что до католического Рождества сторонам удастся достичь ещё одного перемирия. Об этом она рассказала в интервью Fox News.

«Я хотела бы мира во всём мире, но прежде всего — чтобы было больше перемирий. Мы могли бы добиться этого очень быстро, если бы и Украина, и Россия были к этому готовы. Я уже веду переговоры, поэтому, возможно, до Рождества будет ещё одно прекращение огня», — сказала Мелания Трамп.