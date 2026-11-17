Опыт сотрудничества российского омбудсмена Яны Лантратовой с командой первой леди США Мелании Трамп может сыграть важную роль в подготовке гуманитарной операции в Константиновке Донецкой Народной Республики. Ранее стороны уже взаимодействовали при оказании помощи населению Алёшек Херсонской области. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью ИС «Вести».

Представитель Кремля напомнил, что супруга американского лидера принимала непосредственное участие в запуске предыдущей гуманитарной инициативы. Благодаря совместной работе российская сторона получила практический опыт взаимодействия с её представителями.

«Мелания Трамп стояла у истоков этого гуманитарного процесса, и, конечно, уже есть определённый наработанный опыт с её командой у нашего омбудсмена Лантратовой», — подчеркнул Песков.

По мнению пресс-секретаря президента, установленные контакты и отработанные механизмы сотрудничества будут полезны при организации аналогичной миссии в Константиновке. Таким образом, опыт предыдущей операции может стать основой для дальнейшей гуманитарной работы.