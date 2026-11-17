Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить организацию гуманитарной миссии в Константиновке Донецкой Народной Республики. Возможность включения этого вопроса в повестку предстоящих контактов двух лидеров допустил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с ИС «Вести».

«Безусловно, нельзя исключать, что этот вопрос в ходе общения с Трампом будет затрагиваться», — подчеркнул представитель Кремля.

Речь идёт о российской инициативе по организации безопасного выхода мирных жителей из населённого пункта. Предполагается, что для проведения операции потребуется согласовать меры безопасности, обеспечить разминирование подъездных путей и наладить взаимодействие между сторонами конфликта.

Ранее Life.ru сообщал о планах Москвы организовать эвакуацию 400–500 мирных жителей Константиновки по примеру гуманитарной операции в Алёшках. В Кремле рассчитывают, что граждане смогут самостоятельно выбрать направление выезда — в Россию или на Украину. Координацию предполагается поручить уполномоченным по правам человека двух стран, а наблюдение за процессом — в том числе международным журналистам.