Россия рассчитывает, что предложенная президентом Владимиром Путиным гуманитарная миссия в Константиновке получит развитие. Операция позволит примерно 400–500 мирным жителям покинуть город и самостоятельно выбрать, куда направиться — в Россию или на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, была озвучена очень важная гуманитарная инициатива — продолжение опыта, который был в Алёшках, чтобы была возможность 400–500 гражданам, которые там находятся, выйти оттуда и далее, по сути, уехать — кто куда хочет: в сторону Украины или РФ», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, для проведения операции необходимо предварительно разминировать подъездные пути и обеспечить безопасность участников гуманитарной миссии. Без выполнения этих условий организовать выезд мирных жителей невозможно.

Пресс-секретарь президента отметил заинтересованность американской стороны в подобных инициативах. Он напомнил о роли первой леди США Мелании Трамп в организации предыдущей гуманитарной операции в Алешках Херсонской области.

В Кремле рассчитывают, что после согласования всех необходимых деталей новая миссия пройдёт под руководством уполномоченных по правам человека России и Украины. За её проведением смогут наблюдать представители СМИ, США и других государств.