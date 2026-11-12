Предложенная Россией гуманитарная операция в Константиновке позволит установить, какая из сторон конфликта в действительности контролирует город. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя инициативу президента России Владимира Путина.

По словам представителя Кремля, российский лидер намеренно акцентировал внимание на позиции Киева, который продолжает поднимать вопрос о так называемых «серых зонах» на линии боевого соприкосновения.

«Президент специально, специально обратил внимание, что украинская сторона поднимает вопрос о так называемых серых зонах», — подчеркнул Ушаков.

Помощник главы государства пояснил, что проведение гуманитарной миссии даст возможность оценить ситуацию непосредственно на месте, а не опираться исключительно на картографические данные украинских военных.

«И предлагаемая нами гуманитарная операция позволит определить, под чьим реально, а не на картах ВСУ, контролем находится населённый пункт», — заявил Ушаков.

Ранее президент России Владимир Путин предложил организовать в Константиновке гуманитарную миссию по примеру операции в Алешках Херсонской области. С инициативой он выступил 12 ноября во время встречи с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле. Российский лидер предложил привлечь к подготовке уполномоченных по правам человека России и Украины Яну Лантратову и Дмитрия Лубинца. По словам президента, Москва готова обеспечить безопасность участников миссии со своей стороны, а на разминирование подходов к населённому пункту потребуется пять суток. Путин также предложил пригласить иностранных журналистов, в том числе представителей американских СМИ, для освещения гуманитарной операции.