Президент России Владимир Путин выступил с инициативой организовать гуманитарную миссию в Константиновке ДНР по примеру операции в Алешках Херсонской области. Подготовку необходимо поручить уполномоченным по правам человека России и Украины, заявил он на встрече с представителями США.

Российский лидер заявил, что Константиновка находится под контролем ВС РФ и Москва готова обеспечить безопасность гуманитарной миссии. При этом для разминирования территории в районе города российским специалистам потребуется пять суток.

Предыдущая гуманитарная операция состоялась в Алешках в конце октября и завершилась в ночь на 2 ноября. По словам Лантратовой, российская и украинская стороны выполнили согласованные обязательства, а режим тишины соблюдался без нарушений. При этом оставшиеся в городе жители обратились к омбудсменам с просьбой организовать ещё одну операцию. Особую помощь попросили оказать лежачим больным, которые не могут самостоятельно покинуть дома и добраться до медицинских учреждений. А 5 ноября в Белом доме состоялась встреча Мелании Трамп с делегациями России и Украины, посвящённая итогам гуманитарной операции.