Первая леди США Мелания Трамп и её команда сыграли важную роль в организации гуманитарной операции в Алёшках Херсонской области. Супруга американского президента приложила немало усилий, чтобы обеспечить взаимодействие России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Мелания Трамп и её команда приложили немало усилий для проведения гуманитарной операции в Алешках», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, американская сторона работала в тесном контакте с уполномоченными по правам человека России и Украины. Особо он выделил вклад российского омбудсмена Яны Лантратовой, отметив, что её работу положительно оценила и сама Мелания Трамп.

Накануне, 5 ноября, первая леди США приняла в Белом доме представителей Москвы и Киева. Россию на встрече представляли Яна Лантратова и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. С украинской стороны участвовали омбудсмен Дмитрий Лубинец и глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Гуманитарная операция в Алёшках проходила в конце октября при согласованном временном прекращении огня. В город доставили продукты, медикаменты и другие необходимые грузы, а желающим покинуть населённый пункт организовали эвакуацию.

Первая леди США выразила надежду, что успешное взаимодействие сторон в Алёшках станет основой для более масштабных мирных договорённостей. При этом российский и украинский омбудсмены договорились продолжить сотрудничество в вопросах доставки гуманитарной помощи.