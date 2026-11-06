В Кремле высоко оценили усилия Мелании Трамп по помощи жителям Алешек
Песков отметил большой вклад Мелании Трамп в гуманитарную операцию в Алёшках
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Первая леди США Мелания Трамп и её команда сыграли важную роль в организации гуманитарной операции в Алёшках Херсонской области. Супруга американского президента приложила немало усилий, чтобы обеспечить взаимодействие России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Мелания Трамп и её команда приложили немало усилий для проведения гуманитарной операции в Алешках», — подчеркнул представитель Кремля.
По словам Пескова, американская сторона работала в тесном контакте с уполномоченными по правам человека России и Украины. Особо он выделил вклад российского омбудсмена Яны Лантратовой, отметив, что её работу положительно оценила и сама Мелания Трамп.
Накануне, 5 ноября, первая леди США приняла в Белом доме представителей Москвы и Киева. Россию на встрече представляли Яна Лантратова и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. С украинской стороны участвовали омбудсмен Дмитрий Лубинец и глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Гуманитарная операция в Алёшках проходила в конце октября при согласованном временном прекращении огня. В город доставили продукты, медикаменты и другие необходимые грузы, а желающим покинуть населённый пункт организовали эвакуацию.
Первая леди США выразила надежду, что успешное взаимодействие сторон в Алёшках станет основой для более масштабных мирных договорённостей. При этом российский и украинский омбудсмены договорились продолжить сотрудничество в вопросах доставки гуманитарной помощи.
Ранее спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев, выступая на мероприятии в Белом доме, организованном первой Меланией Трамп, сообщил, что президент России Владимир Путин лично распорядился обеспечить выполнение договорённостей о прекращении огня в Алешках Херсонской области. К слову, блокаду города устроили украинские военные, которые обстреливали все пути выхода из населённого пункта и не давали мирному населению выбраться в безопасную зону. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий напомнил, что Еврокомиссия лживо обвинила Россию в блокадных действиях в Алешках, в очередной раз прикрыв преступления ВСУ.