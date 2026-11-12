В Константиновке могут оставаться не менее тысячи мирных жителей, которые не смогли или не захотели покинуть город. При этом организовать доставку гуманитарной помощи крайне сложно из-за продолжающихся боевых действий, а наиболее острой проблемой остаётся нехватка воды. Об этом в беседе с Life.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко.

«Сколько человек мирного населения в Константиновке может находиться сейчас, никто не скажет. Точные цифры не знает никто», — отметил собеседник Life.ru.

По словам эксперта, среди оставшихся горожан преимущественно те, кто не захотел или не смог эвакуироваться ни на подконтрольную Киеву территорию, ни в Россию. Некоторые не покидают свои дома из-за домашних животных и хозяйства, которых не готовы бросить. Учитывая размеры населённого пункта, Тимошенко оценивает численность мирного населения как минимум в тысячу человек.

«Я знаю, что это не менее тысячи человек в любом варианте, потому что это достаточно большой населённый пункт», — подчеркнул полковник.

Говоря о гуманитарной помощи, эксперт предложил прежде всего разграничить две задачи: доставку продовольствия и эвакуацию гражданских. Обе требуют организации специального коридора, поскольку переправить грузы через линию боевого соприкосновения практически невозможно без договорённостей о прекращении огня.

«Сейчас там с этим туго, попробуйте доставить продукты через линию боевого соприкосновения. Надо оформлять какой-то гуманитарный коридор, по которому не будет вестись огонь», — пояснил Тимошенко.

Для проведения такой операции необходимо согласие обеих сторон конфликта. При этом военный эксперт считает, что украинская сторона могла организовать поставки гуманитарных грузов и раньше, однако не воспользовалась этой возможностью. Отдельную проблему, по его мнению, представляет соблюдение договорённостей о безопасности: в случае нарушения режима прекращения огня привлечь виновных к ответственности будет крайне сложно.

А если противник нарушит, что с ним сделать? Да ничего ты с ним не сделаешь. Ну, объявишь, что наши следственные органы заведут уголовное дело. Да плевать они на это хотели. Вот же в чём проблема вся Михаил Тимошенко военный эксперт

Особое внимание полковник уделил обеспечению жителей питьевой водой. По его словам, ситуация с гуманитарной помощью в городе остаётся крайне напряжённой, а отсутствие доступа к воде представляет непосредственную угрозу жизни людей.

«В первую очередь человеку что нужно? Вода. Без воды человек продержится сколько дней? Три-пять дней максимум», — напомнил эксперт.

При этом доставка воды осложняется её большим весом: для обеспечения даже тысячи человек необходим значительный объём грузов. Тимошенко опасается, что без своевременной помощи жители могут погибнуть от обезвоживания или столкнуться с тяжёлыми последствиями для здоровья. Полковник также раскритиковал отношение украинской стороны к гуманитарным проблемам гражданского населения.

«И что делать? Люди умрут от жажды или изувечатся на всю оставшуюся жизнь? А наши противники — плевать на это хотели. Это же не у них нет воды где-нибудь в Германии или в той же Польше», — подчеркнул Тимошенко.

Поэтому провести гуманитарную миссию там крайне важно сейчас Михаил Тимошенко полковник в отставке

Сегодня президент России Владимир Путин предложил организовать в Константиновке гуманитарную миссию по примеру операции в Алешках Херсонской области. Подготовку он предложил поручить уполномоченным по правам человека России и Украины. По словам главы государства, Москва готова обеспечить безопасность гуманитарных мероприятий со своей стороны, однако аналогичные обязательства должен взять на себя Киев. Для разминирования территории российским специалистам потребуется около пяти суток.