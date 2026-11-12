Президент России Владимир Путин предложил пригласить зарубежных журналистов, в том числе из США, для освещения гуманитарной миссии в Константиновке. По оценке российского лидера, в городе остаются около 400–500 мирных жителей, нуждающихся в помощи.

Инициативу глава государства озвучил во время встречи с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле 12 ноября. Путин предложил поручить организацию гуманитарной операции уполномоченным по правам человека России и Украины.

По словам президента, при подготовке новой миссии можно использовать опыт недавней гуманитарной операции в Алешках Херсонской области. При этом российской стороне потребуется около пяти суток для разминирования территории в районе Константиновки, чтобы обеспечить безопасное проведение необходимых мероприятий.

Москва заявляет о контроле над Константиновкой и готовности обеспечить безопасность гуманитарной миссии.

Гуманитарные вопросы стали отдельной темой переговоров в Кремле. Уиткофф также затронул предстоящий обмен военнопленными между Россией и Украиной, назвав достигнутые договорённости признаком продвижения мирного процесса. Ранее стороны обсуждали параметры масштабного обмена на встрече в Абу-Даби.