Путин предложил пригласить прессу из США на гуманитарную миссию в Константиновке
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Президент России Владимир Путин предложил пригласить зарубежных журналистов, в том числе из США, для освещения гуманитарной миссии в Константиновке. По оценке российского лидера, в городе остаются около 400–500 мирных жителей, нуждающихся в помощи.
Инициативу глава государства озвучил во время встречи с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле 12 ноября. Путин предложил поручить организацию гуманитарной операции уполномоченным по правам человека России и Украины.
По словам президента, при подготовке новой миссии можно использовать опыт недавней гуманитарной операции в Алешках Херсонской области. При этом российской стороне потребуется около пяти суток для разминирования территории в районе Константиновки, чтобы обеспечить безопасное проведение необходимых мероприятий.
Москва заявляет о контроле над Константиновкой и готовности обеспечить безопасность гуманитарной миссии.
Гуманитарные вопросы стали отдельной темой переговоров в Кремле. Уиткофф также затронул предстоящий обмен военнопленными между Россией и Украиной, назвав достигнутые договорённости признаком продвижения мирного процесса. Ранее стороны обсуждали параметры масштабного обмена на встрече в Абу-Даби.
Похожую гуманитарную операцию Москва и Киев при посредничестве США уже организовали в конце октября. Как подробно рассказывал Life.ru, в Алешках удалось согласовать временное прекращение огня для доставки продовольствия, лекарств и эвакуации гражданских. Подготовка проходила при содействии первой леди США Мелании Трамп. В город направили несколько десятков тонн гуманитарных грузов, а для вывоза желающих подготовили 25 автобусов. Жители могли самостоятельно выбрать направление эвакуации — Россию или Украину. Вместе с гуманитарной колонной работали уполномоченные по правам человека двух стран Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец. За происходящим наблюдали российские, украинские и зарубежные журналисты, включая представителей американского телеканала Newsmax. Для безопасного прохода колонны потребовались разминирование маршрутов и специальные договорённости о режиме тишины.