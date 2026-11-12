Россия с самого начала украинского конфликта выступала против размещения иностранных военных контингентов на территории Украины и не изменила своей позиции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Заявление прозвучало на фоне переговоров российского лидера с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле. Одним из ключевых вопросов мирного урегулирования остаются будущие гарантии безопасности Киеву, включая возможное участие в них европейских стран.

Ряд государств Европы рассматривает возможность отправки на Украину многонациональных сил после прекращения боевых действий. Такую инициативу продвигает так называемая «коалиция желающих», участники которой рассчитывают обеспечить выполнение потенциального мирного соглашения. Москва, в свою очередь, считает подобный сценарий угрозой собственной безопасности.

При этом вопрос иностранного военного присутствия остаётся одним из серьёзных разногласий между сторонами. Украина добивается гарантий, которые позволили бы предотвратить возобновление боевых действий, тогда как Россия выступает против размещения западных подразделений и военной инфраструктуры на украинской территории.

На этой неделе обсуждение гарантий безопасности стало одной из тем трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Стороны также затронули территориальные вопросы и возможные механизмы прекращения конфликта. Однако окончательных договорённостей по наиболее сложным политическим вопросам достигнуто не было.