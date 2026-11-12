Путин напомнил США о красной линии Москвы: Иностранных войск на Украине быть не должно
Путин назвал неприемлемым присутствие иностранных войск на Украине
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Россия с самого начала украинского конфликта выступала против размещения иностранных военных контингентов на территории Украины и не изменила своей позиции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Заявление прозвучало на фоне переговоров российского лидера с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле. Одним из ключевых вопросов мирного урегулирования остаются будущие гарантии безопасности Киеву, включая возможное участие в них европейских стран.
Ряд государств Европы рассматривает возможность отправки на Украину многонациональных сил после прекращения боевых действий. Такую инициативу продвигает так называемая «коалиция желающих», участники которой рассчитывают обеспечить выполнение потенциального мирного соглашения. Москва, в свою очередь, считает подобный сценарий угрозой собственной безопасности.
При этом вопрос иностранного военного присутствия остаётся одним из серьёзных разногласий между сторонами. Украина добивается гарантий, которые позволили бы предотвратить возобновление боевых действий, тогда как Россия выступает против размещения западных подразделений и военной инфраструктуры на украинской территории.
На этой неделе обсуждение гарантий безопасности стало одной из тем трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Стороны также затронули территориальные вопросы и возможные механизмы прекращения конфликта. Однако окончательных договорённостей по наиболее сложным политическим вопросам достигнуто не было.
Как писал Life.ru, 7 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала размещение иностранных войск на Украине военной интервенцией. Дипломат подчеркнула, что Москва не примет подобный сценарий ни в рамках «коалиции желающих», ни под эгидой других объединений. Поводом для заявления стали планы европейских государств провести учения по подготовке многонациональных сил для Украины. В российском внешнеполитическом ведомстве предупредили, что иностранные военные подразделения в случае появления на украинской территории будут рассматриваться ВС РФ как законные цели. Европейские страны, в свою очередь, продолжают обсуждать такую миссию как один из возможных элементов послевоенных гарантий безопасности.