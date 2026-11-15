Шестерых жителей вывезли с окраин Константиновки военнослужащие 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат». Эвакуацию проводили около 15 бойцов из состава Южной группировки войск; среди спасённых были двое пожилых людей. Как сообщает телеканал «Звезда», наши военные сопровождали гражданских и прикрывали их от беспилотников.

Эвакуация проходила по маршруту, который бойцы заранее подготовили с учётом угрозы дронов и минной опасности. Операция растянулась почти на двое суток. Супруги Яблучанские рассказали, что решили покинуть город после обстрелов ВСУ, потому что второго шанса могло не выпасть.

«Уже ждать не было возможности, потому что начали нас конкретно обстреливать. И надо было просто уходить, иначе мы больше не вышли оттуда», — поделился глава семейства.

Женщина добавила, что пока шли, то видели вдоль дороги сплошные вражеские мины и снаряды, а несколько раз во время появления дронов ВСУ российские военные прикрыли гражданских своими телами. Наши солдаты перед эвакуацией мирного населения тщательно изучают маршрут, а затем весь путь отсматривается с дронов в целях обеспечения безопасности.