Российским военным пришлось нести на себе пожилых жителей Константиновки во время эвакуации, которая растянулась почти на двое суток. Всего из города вывели шесть человек. Спасённые люди не сдерживали слёз и обнимали бойцов, рассказала РИА «Новости» местная жительница Ольга Яблучанская.

«Я плакала и обнимала мальчиков, они меня обняли и все утешали. Очень хорошее отношение… Все мы плакали», — поделилась женщина.

Операцию провели военнослужащие 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Южной группировки войск. По словам начальника штаба подразделения с позывным Заря, мирные жители сами обратились к бойцам с просьбой помочь покинуть город. Они жаловались на отсутствие еды и воды, а также постоянные атаки украинских беспилотников на жилые дома.

Путь оказался особенно тяжёлым из-за минной опасности и угрозы ударов дронов. Как рассказал военнослужащий с позывным Байкал, в группе находились пожилые люди, которым было трудно передвигаться самостоятельно. Поэтому часть дороги бойцы переносили их на себе.

Среди эвакуированных оказался Николай Балык 1945 года рождения. Мужчина признался, что поначалу стеснялся просить о такой помощи, но военные настояли, чтобы он забрался одному из них на спину.

«Не вывели нас, а вынесли», — рассказал пенсионер.

По словам Байкала, спасённые люди искренне радовались встрече с российскими военными и стремились как можно скорее покинуть опасную территорию.