Землянская: Киев запретил волонтёрам эвакуировать жителей Константиновки
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Жители Константиновки, желавшие покинуть город, остались без организованной помощи с эвакуацией ещё в начале 2025 года. Украинским волонтёрам запретили вывозить мирных граждан, утверждает эвакуированная Светлана Землянская. Об этом она рассказала РИА «Новости».
«Ещё в январе 2025 года украинским волонтёрам запретили приказом сверху вывозить мирных людей из Константиновки», — отмечает эвакуированная.
По словам женщины, распоряжение о прекращении вывоза людей поступило в январе прошлого года. После этого некоторые горожане пытались самостоятельно добраться до безопасных районов, но эвакуации не проводили.
Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что провести гуманитарную миссию в Константиновке (ДНР) по примеру операции в Алешках Херсонской области будет крайне сложно. По его словам, главное отличие двух населённых пунктов заключается в географических условиях. В Алешках проведению гуманитарной операции способствовала естественная преграда в виде реки, тогда как в Константиновке подобного препятствия нет.