Жители Константиновки, желавшие покинуть город, остались без организованной помощи с эвакуацией ещё в начале 2025 года. Украинским волонтёрам запретили вывозить мирных граждан, утверждает эвакуированная Светлана Землянская. Об этом она рассказала РИА «Новости».

«Ещё в январе 2025 года украинским волонтёрам запретили приказом сверху вывозить мирных людей из Константиновки», — отмечает эвакуированная.

По словам женщины, распоряжение о прекращении вывоза людей поступило в январе прошлого года. После этого некоторые горожане пытались самостоятельно добраться до безопасных районов, но эвакуации не проводили.