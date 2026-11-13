Провести гуманитарную миссию в Константиновке (ДНР) по примеру операции в Алешках Херсонской области будет крайне сложно. Об этом заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец на заседании парламентской следственной комиссии.

По словам омбудсмена, главное отличие двух населённых пунктов заключается в географических условиях. В Алешках проведению гуманитарной операции способствовала естественная преграда в виде реки, тогда как в Константиновке подобного препятствия нет.

«Там нужно будет точно, отдельно размышлять, если вообще об этом думать, как обеспечить реальный режим тишины», — пояснил Лубинец.

Украинский омбудсмен добавил, что подготовка гуманитарной операции должна начинаться с консультаций с ВСУ. Военные, по его словам, должны предварительно проанализировать возможные угрозы.

Лубинец также признал, что его ведомство не располагает точными данными о количестве гражданских жителей в Константиновке. Сотрудники офиса омбудсмена не могут попасть в город, который он назвал «зоной активных боевых действий». При этом украинский чиновник считает, что ВСУ якобы продолжают контролировать как минимум часть населённого пункта.

Кроме того, Лубинец сообщил, что впервые узнал о предложении провести гуманитарную миссию из сообщений СМИ после встречи российского президента Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по примеру Алешек. Российский лидер заявил о готовности Москвы обеспечить безопасность операции. По его словам, в городе остаются сотни мирных жителей, нуждающихся в помощи.