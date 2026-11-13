Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения украинских властей в адрес Москвы фактически противоречат позиции Киева по Константиновке (ДНР). По его словам, опасения Владимира Зеленского относительно возможной ротации российских военных во время гуманитарной миссии косвенно подтверждают контроль ВС РФ над городом.

«Если они считают, что мы используем это для ротации военных, тогда они соглашаются с тем, что мы контролируем Константиновку», — отметил Песков.

Представитель Кремля предложил украинской стороне самостоятельно подготовить территорию для гуманитарной операции, если Киев продолжает считать город подконтрольным ВСУ.

«Если же украинцы, как они утверждают, контролируют Константиновку, пусть они это сделают. Пусть они проведут разминирование», — заявил пресс-секретарь президента.

При этом российские военные готовы приступить к разминированию подходов к населённому пункту. По словам Пескова, на выполнение этой задачи потребуется около пяти суток.

В Кремле рассчитывают, что гуманитарная миссия позволит эвакуировать остающихся в городе мирных жителей. Предполагается, что операцию организуют уполномоченные по правам человека России и Украины, а наблюдать за её проведением смогут представители СМИ.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по примеру операции в Алешках. Инициатива прозвучала 12 ноября на встрече с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По словам президента, в городе остаются около 400–500 гражданских лиц, нуждающихся в помощи.

Ранее Life.ru сообщал об освобождении Константиновки в ДНР российскими войсками. Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы штурмовых подразделений и зачистки города. О переходе населённого пункта под контроль ВС РФ стало известно 3 июля 2026 года.