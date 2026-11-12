В Константиновке остаются около 400–500 мирных жителей, для которых Россия предлагает организовать гуманитарную миссию по примеру операции в Алешках Херсонской области. С такой инициативой президент РФ Владимир Путин выступил 12 ноября на переговорах с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.

«Давайте продолжим эту совместную работу. В рамках стратегической линии обороны у Украины, как они считают, на Донбассе, есть такой населенный пункт — Константиновка. Значит, там еще около 400-500 гражданских лиц. Давайте сделаем то же самое, что мы сделали в Алешках», — предложил российский лидер.

По словам Путина, Москва готова обеспечить безопасность гуманитарной операции. Однако для подготовки маршрутов и разминирования территории российским специалистам потребуется пять суток. Президент также обратился к украинской стороне с предложением взять на себя обеспечение безопасности миссии, если Киев считает, что контролирует город.

Российский лидер подчеркнул, что Константиновка находится под контролем ВС РФ.

Предложение прозвучало на фоне переговоров об урегулировании украинского конфликта, которые Москва и Вашингтон продолжают после двухдневных консультаций в Абу-Даби. Одним из направлений взаимодействия остаются гуманитарные вопросы, по которым стороны ранее смогли достичь практических договорённостей.