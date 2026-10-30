Тонны гумпомощи и автобусы для эвакуации: Лантратова рассказала, как прошла миссия в Алешках

В Алешках Херсонской области прошла передача гуманитарных грузов местным жителям, организован добровольный выезд тех, кто решил покинуть город. О ходе операции рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, которая находится на месте вместе с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.

Лантратова рассказала о ходе гуманитарной миссии в Алёшках. Видео © Life.ru

По словам омбудсмена, в город доставили несколько десятков тонн самого необходимого. Туда вошли продукты питания, средства гигиены, медикаменты и прочее.

Для желающих уехать подготовили автобусы. Людей поделили на две группы в зависимости от того, куда они пожелали эвакуироваться — в Россию или на Украину. Для животных также выделены специальные клетки, в которых они покинут город вместе с хозяевами.

Лантратова подчеркнула, что аппараты российского и украинского омбудсменов работают в координации при решении вопросов, связанных с эвакуацией мирных жителей из Алешек.

Миссия проходит в условиях временного прекращения огня, согласованного российской и украинской сторонами при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. По информации Лантратовой, режим тишины соблюдается. Для безопасного проезда гуманитарной колонны предварительно разминировали дороги.

Ранее Life.ru сообщал о просьбе жителей Алёшек организовать ещё одну гуманитарную миссию. Особую тревогу у горожан вызывают лежачие больные, которые не могут самостоятельно выйти из домов и добраться до врачей. Люди обратились к российскому и украинскому омбудсменам с просьбой продолжить оказание помощи.