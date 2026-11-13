Утверждения Киева о том, что Россия якобы намерена использовать гуманитарную миссию в Константиновке для переброски военных и бронетехники, не выдерживают критики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя реакцию украинской стороны на предложение Москвы.

Представитель Кремля обратил внимание на противоречия в позиции Киева, который оспаривает российский контроль над Константиновкой, но одновременно опасается передислокации войск в этом городе.

«Если они считают, что мы используем её для передислокации военных, то это подтверждает, что мы удерживаем Константиновку», — отметил Песков.

Отдельно он прокомментировал заявления о возможной переброске бронетехники. По словам пресс-секретаря президента, перемещение таких машин невозможно скрыть от спутникового наблюдения, поэтому подобные обвинения неубедительны.

Поводом для реакции стали слова советника офиса Владимира Зеленского Дмитрия Литвина. Он предположил, что Россия может воспользоваться гуманитарной паузой для ротации военнослужащих и перемещения техники, сославшись на предыдущую операцию в Алешках Херсонской области.

Инициативу новой гуманитарной миссии 12 ноября озвучил Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Российский лидер предложил организовать безопасный выезд 400–500 мирных жителей Константиновки. По его словам, для разминирования подъездных путей потребуется пять суток.