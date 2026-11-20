Сотрудница Белого дома Марго Мартин опубликовала в соцсети X видео с выступлением под песню YMCA группы Village People во время визита президента США Дональда Трампа в Китай. Американский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин вместе посмотрели музыкальный номер, устроенный принимающей стороной.

Ранее Life.ru рассказывал, почему Мелания Трамп просила мужа прекратить публичные танцы. Во время октябрьского митинга во Флориде американский лидер признался, что супруга неоднократно напоминала ему о президентском статусе и просила отказаться от танцевальных номеров. Сам Трамп воспринял замечания с юмором и продолжил шутить о своих выступлениях.