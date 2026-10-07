Назван размер средней пенсии в Москве

Средний размер пенсии в Москве к 1 августа 2026 года превысил 27,3 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

По России средняя пенсия на ту же дату составляла 25 469 рублей. Таким образом, московский показатель оказался примерно на 1,8 тысячи рублей выше общероссийского.

За год средний размер пенсии в стране заметно вырос. Летом 2025 года он составлял около 23 519 рублей, то есть за 12 месяцев прибавка достигла примерно 1950 рублей, или более 8%.

Размер конкретной выплаты при этом может значительно отличаться от среднего показателя. Он зависит от вида пенсии, трудового стажа, количества накопленных пенсионных коэффициентов, наличия повышающих коэффициентов, региональных доплат и других обстоятельств.

В Москве действует собственная система социальной поддержки пенсионеров. Если общая сумма материального обеспечения не достигает установленного в столице уровня, при соблюдении необходимых условий пенсионеру может назначаться региональная социальная доплата.

Рост пенсионных выплат продолжится и в 2027 году. Согласно проектным параметрам, страховые пенсии планируется индексировать дважды: с 1 февраля — с учётом фактической инфляции, а с 1 апреля — дополнительно в зависимости от доходов Социального фонда. Эти повышения должны распространяться как на неработающих, так и на работающих пенсионеров.

По предварительным расчётам, с 1 февраля страховые пенсии могут вырасти на 6,8%, а с 1 апреля — ещё на 3,3%. В результате средняя страховая пенсия по старости может приблизиться к 29,9 тысячи рублей. Окончательные параметры ещё могут быть скорректированы.

Социальные пенсии планируется проиндексировать с 1 апреля 2027 года. Отдельный порядок действует для военных пенсионеров, а работающим пенсионерам в августе дополнительно проведут ежегодный перерасчёт с учётом страховых взносов работодателей.

Как ранее сообщал Life.ru, в России собираются поднять пенсии в 2027 году. Речь идёт о страховых, социальных и военных выплатах. Точные параметры индексации пока предварительные.