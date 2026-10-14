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Опубликовано 14 октября, 11:15

Срочно уточните данные: Новая налоговая ловушка крадёт у россиян всё до копейки

Россиянам шлют письма о налоговом долге с вирусом во вложении

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Мошенники запустили новую рассылку: от имени госведомств россиянам сообщают о якобы найденной налоговой задолженности и прикладывают к письмам заражённые файлы. Об этом рассказали РИА «Новости» в «Лаборатории Касперского».

Злоумышленники играют на теме перерасчёта НДФЛ за 2025 год. В письме человеку заявляют, что у него обнаружен долг, и требуют срочно уточнить личные данные. К сообщению прикреплён архив — если его открыть, устройство может заразиться троянской программой.

Чтобы легенда выглядела правдоподобно, аферисты ссылаются на введение прогрессивной шкалы налогообложения. По их версии, автоматический перерасчёт выявил разницу между полученным доходом и начисленным налогом. В письме даже указывают конкретные цифры: сколько начислено, сколько уплачено и какой образовался долг.

Жертву пугают принудительным взысканием и пенями, если она не ответит в срок. Для «проверки» предлагают перейти по ссылке, скачать документы, ввести ИНН и СНИЛС, а затем подтвердить всё кодом из СМС. Отдельно к письму приложен и вредоносный архив.

Старший спам-аналитик Анна Осипова отметила, что преступники внимательно следят за актуальными темами и подстраивают под них свои уловки.

«Мы рекомендуем критически относиться к неожиданным письмам, в том числе тем, которые приходят под видом официальных уведомлений. Не стоит переходить по ссылкам и открывать вложения из подозрительных сообщений, даже если отправитель торопит или грозит негативными последствиями», — пояснила эксперт.

«Срочно обновите Госуслуги»: Мошенники начали рассылать россиянам опасные файлы
«Срочно обновите Госуслуги»: Мошенники начали рассылать россиянам опасные файлы

Как ранее сообщал Life.ru, мошенники стали рассылать россиянам бумажные письма якобы от Федеральной налоговой службы. Так они пытаются придать видимость официальности последующей фишинговой атаке.

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Вероника Бакумченко
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