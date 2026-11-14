США могут сократить своё военное присутствие в Европе примерно на 5 тысяч военнослужащих вместо ранее обсуждавшихся 25 тысяч. Европейские союзники Вашингтона теперь рассчитывают на менее масштабный вывод американских сил. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Сейчас на европейском направлении находятся около 80 тысяч американских военных. Ранее европейские правительства опасались, что администрация Дональда Трампа может вывести с континента порядка 25 тысяч человек.

Изменение ожиданий агентство связывает с несколькими обстоятельствами. В частности, Вашингтон положительно оценил увеличение оборонных расходов европейских стран — участниц НАТО.

Ещё одним фактором стала военная обстановка на Ближнем Востоке. По информации Bloomberg, в Пентагоне осознали значение европейской инфраструктуры для американских операций против Ирана. В частности, США используют расположенные в Европе базы и воздушное пространство союзников для переброски сил и проведения военных операций.

Основные сокращения, как ожидается, могут затронуть Германию. При этом восточный фланг НАТО, напротив, планируют укрепить. Таким образом, речь может идти не только об уменьшении американского контингента, но и о перераспределении сил внутри Европы.

Министр обороны США Пит Хегсет должен представить Дональду Трампу итоговые рекомендации по военному присутствию на континенте до 1 декабря.

Ранее телеканал NBC News сообщал, что Вашингтон рассматривает возможность вывода из Европы как минимум 25 тысяч военнослужащих. В числе обсуждавшихся сценариев было даже двукратное сокращение американского контингента — примерно до 40 тысяч человек.