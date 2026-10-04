Хегсет допустил переброску части войск США из Европы для борьбы с картелями

Часть американских военных и техники, размещённых сейчас в Европе, могут перебросить в Западное полушарие для усиления борьбы с наркокартелями. Такой сценарий допустил глава Пентагона Пит Хегсет, передаёт The Hill.

По его словам, США расширяют своё военное присутствие в Центральной и Южной Америке и развивают сотрудничество с Эквадором, Гондурасом, Гватемалой и Панамой.

«Часть этих сил и средств будет передислоцирована в другие места: либо обратно в США, либо для обеспечения нового формата присутствия в Западном полушарии в рамках борьбы с террористическими организациями», — заявил Хегсет.

При этом окончательное решение о конкретных подразделениях и численности перебрасываемого контингента пока не объявлено. Глава Пентагона напомнил, что новая оборонная стратегия США предусматривает более активное распределение нагрузки между Вашингтоном и его европейскими союзниками по НАТО.

Американские военные уже расширяют операции против наркокартелей в регионе. В августе Хегсет объявил о развитии международной коалиции по борьбе с «наркотерроризмом», а Южное командование США получило отдельную объединённую оперативную группу для таких миссий.

Ранее Life.ru сообщал, что Пентагон готовит четыре варианта дальнейшего размещения американских войск в Европе. Сценарии варьируются от сохранения нынешней конфигурации до более серьёзного сокращения присутствия, при котором европейские союзники должны будут взять на себя большую часть задач по обычной обороне.

В июне также стало известно, что США решили примерно на треть сократить число истребителей, выделяемых для операций НАТО в Европе. Одновременно Вашингтон начал перераспределять часть авиационных и морских сил на другие направления.