Три человека погибли при ударе США по судну в Тихом океане

Военные Соединённых Штатов нанесли удар по судну в водах Тихого океана. В результате атаки погибли три человека. В американском командовании утверждают, что лодка якобы принадлежала наркоторговцам. Эту информацию распространило Южное командование Вооружённых сил США (SOUTHCOM).

Операцию провела объединенная тактическая группа «Южное копьё». Военные также обнародовали видеозапись момента ликвидации цели.

США уничтожили судно. Видео © X / U.S. Southern Command

«Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по наркоторговле», — говорится в сообщении в X.

Представители ведомства уточнили, что среди американских военнослужащих пострадавших нет.

А ранее Центральное командование ВС США сообщило о результатах морской блокады Ирана. Согласно ведомству, с 13 апреля американские военные перенаправили 139 торговых судов в районе Ормузского пролива, которые соблюдали введённые требования. В то же время они вывели из строя девять кораблей, не соответствующих требованиям. Вечером 18 июня CENTCOM объявило о прекращении морской блокады Ирана.