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Война на Ближнем Востоке

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Регион
13 июня, 05:18

США перехватили 139 судов и вывели из строя 9 с начала блокады Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lavizzara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lavizzara

Центральное командование Вооружённых сил США сообщило о результатах морской блокады Ирана. По утерждению CENTCOM, с 13 апреля американские военные перенаправили 139 торговых судов в районе Ормузского пролива, которые соблюдали введённые требования.

«ВС США продолжают строго соблюдать блокаду Ирана. С 13 апреля CENTCOM перенаправил 139 коммерческих судов, отвечающих требованиям, и вывело из строя 9 судов, не отвечающих требованиям», — сказано в сообщении командования в соцсети X.

Морскую блокаду иранских портов в апреле объявил президент США Дональд Трамп. Американские военные уточняли, что меры касаются судов, входящих в порты Ирана и выходящих из них, но не ограничивают проход через Ормузский пролив в направлении других стран. Трамп заявил, что США не снимут морскую блокаду до заключения сделки с Ираном.

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Андрей Бражников
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