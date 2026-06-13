США перехватили 139 судов и вывели из строя 9 с начала блокады Ирана
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Центральное командование Вооружённых сил США сообщило о результатах морской блокады Ирана. По утерждению CENTCOM, с 13 апреля американские военные перенаправили 139 торговых судов в районе Ормузского пролива, которые соблюдали введённые требования.
«ВС США продолжают строго соблюдать блокаду Ирана. С 13 апреля CENTCOM перенаправил 139 коммерческих судов, отвечающих требованиям, и вывело из строя 9 судов, не отвечающих требованиям», — сказано в сообщении командования в соцсети X.
Морскую блокаду иранских портов в апреле объявил президент США Дональд Трамп. Американские военные уточняли, что меры касаются судов, входящих в порты Ирана и выходящих из них, но не ограничивают проход через Ормузский пролив в направлении других стран. Трамп заявил, что США не снимут морскую блокаду до заключения сделки с Ираном.
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