США нанесли удар по судну, которое якобы перевозило наркотики

Вооружённые силы США нанесли удар по судну наркотеррористов в восточной части Тихого океана в ходе операции, проведённой Объединённой оперативной группой «Южное копьё» по приказу командующего Южным командованием США генерала Фрэнсиса Л. Донована. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ВС США ликвидировали судно наркотеррористов. Видео © X / U.S. Southern Command

«Разведывательные данные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по незаконному обороту наркотиков. В ходе этой операции был убит один мужчина-наркотеррорист, двое мужчин выжили», — говорится в заявлении.

После инцидента Южное командование США уведомило Береговую охрану страны для запуска поисково-спасательных мероприятий в отношении уцелевших. Среди американских военнослужащих пострадавших нет.

А ранее Центральное командование ВС США сообщило о результатах морской блокады Ирана. Согласно ведомству, с 13 апреля американские военные перенаправили 139 торговых судов в районе Ормузского пролива, которые соблюдали введённые требования. В то же время они вывели из строя девять кораблей, не соответствующих требованиям.