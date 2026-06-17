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16 июня, 22:35

The Times назвала возможных владельцев яхты, сблизившейся с российским фрегатом

Обложка © ТАСС / Казаков Александр

Обложка © ТАСС / Казаков Александр

Вероятными владельцами яхты Bright Future, по курсу которой в Ла-Манше открыли предупредительную стрельбу с фрегата «Адмирал Григорович», являются британские пенсионеры Алан и Джейн Келви — супруги 68 и 70 лет. Об этом пишет The Times.

По данным газеты, пара нашла яхту брошенной и восстановила её. В своём блоге они писали, что готовятся к переходу через Ла-Манш.

В интервью The i Paper супруги рассказали, что яхта находилась примерно в 20 морских милях к югу от острова Уайт, когда они услышали несколько выстрелов. Джейн Келви призналась, что не чувствовала угрозы для их безопасности, но назвала произошедшее необычным.

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Ранее Минобороны России подтвердило, что фрегат «Адмирал Григорович» произвёл упредительную стрельбу по яхте «Bright Future» под британским флагом в Ла-Манше, так как она опасно сближалась с кораблём и не отвечала на запросы по радиоканалу. После запуска сигнальных ракет и звуковых сигналов яхта продолжала движение, и когда расстояние сократилось до 150 метров, экипаж применил стрельбу по курсу, что заставило яхту изменить направление. В ведомстве подчеркнули, что действия были строго в рамках международных правил предотвращения столкновений.

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Виталий Приходько
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