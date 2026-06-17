The Times назвала возможных владельцев яхты, сблизившейся с российским фрегатом

Вероятными владельцами яхты Bright Future, по курсу которой в Ла-Манше открыли предупредительную стрельбу с фрегата «Адмирал Григорович», являются британские пенсионеры Алан и Джейн Келви — супруги 68 и 70 лет. Об этом пишет The Times.

По данным газеты, пара нашла яхту брошенной и восстановила её. В своём блоге они писали, что готовятся к переходу через Ла-Манш.

В интервью The i Paper супруги рассказали, что яхта находилась примерно в 20 морских милях к югу от острова Уайт, когда они услышали несколько выстрелов. Джейн Келви призналась, что не чувствовала угрозы для их безопасности, но назвала произошедшее необычным.

Ранее Минобороны России подтвердило, что фрегат «Адмирал Григорович» произвёл упредительную стрельбу по яхте «Bright Future» под британским флагом в Ла-Манше, так как она опасно сближалась с кораблём и не отвечала на запросы по радиоканалу. После запуска сигнальных ракет и звуковых сигналов яхта продолжала движение, и когда расстояние сократилось до 150 метров, экипаж применил стрельбу по курсу, что заставило яхту изменить направление. В ведомстве подчеркнули, что действия были строго в рамках международных правил предотвращения столкновений.