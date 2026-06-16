«Упредительно интересуюсь»: Захарова пошутила о маршруте фрегата «Адмирал Григорович»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сопроводила ироничным комментарием новость об инциденте в Ла-Манше с участием фрегата «Адмирал Григорович». Запись появилась в её Telegram-канале.

Захарова иронично отреагировала на инцидент с «Адмиралом Григоровичем». Фото © Telegram / Мария Захарова

Дипломат поинтересовалась, не планирует ли военный корабль возвращаться домой именно через этот пролив. Свой вопрос она пояснила желанием подстраховаться.

«Адмирал Григорович» домой не этим маршрутом возвращаться будет? Просто упредительно интересуюсь, если вдруг британское посольство захочет пойти на опасное сближение», — написала Захарова.

К публикации она прикрепила карту Москвы. На изображении было выделено здание дипломатического представительства Соединённого Королевства, стоящее прямо на набережной Москвы-реки.

Напомним, фрегат «Адмирал Григорович» открыл предупредительный огонь в проливе Ла-Манш из-за опасного манёвра гражданской яхты. Министерство обороны России подтвердило инцидент и подробно восстановило хронологию событий. Экипаж российского корабля зафиксировал приближение парусной яхты Bright Future, шедшей под двигателями и британским флагом. Траектория движения судна несла прямую угрозу столкновения с фрегатом. Военные моряки действовали в полном соответствии с международными правилами предупреждения столкновений.