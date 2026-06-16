Минобороны подтвердило, что «Адмирал Григорович» произвёл упредительную стрельбу по яхте в Ла-Манше

В Минобороны России прокомментировали инцидент с участием российского фрегата «Адмирал Григорович» в водах пролива Ла-Манш. Как пояснили в ведомстве, экипаж корабля обнаружил гражданскую парусную яхту «Bright Future», идущую под флагом Великобритании. Яхта двигалась под двигателями, причем её курс представлял серьезную опасность для фрегата, так как она шла на сближение.

«В соответствии с международными правилами предупреждения столкновений судов в море экипаж фрегата сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно на международном радиоканале. Никаких изменений курса следования яхты или ответа на запросы по международному радиоканалу не последовало», — говорится в сообщении Минобоорны.

Для привлечения внимания экипажа яхты были запущены сигнальные ракеты и поданы звуковые сигналы. Несмотря на эти предупреждения, яхта продолжала опасно приближаться. Когда расстояние между судами сократилось до критических 150 метров, командир фрегата принял решение о применении упредительной стрельбы из стрелкового оружия по курсу яхты. Этот решительный шаг заставил яхту немедленно изменить курс и начать удаляться от российского военного корабля.

Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» подчёркивает, что все предпринятые действия были строго в рамках международных правил судоходства и направлены на предотвращение столкновения.

Телеканал Sky News ранее сообщал, что фрегат «Адмирал Григорович» произвёл предупредительные выстрелы после сближения с яхтой под британским флагом в Ла-Манше. После инцидента британские и французские корабли были приведены в боевую готовность.