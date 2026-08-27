Пентагон готовит четыре варианта дальнейшего размещения войск США в Европе

Пентагон готовит для министра обороны США Пита Хегсета аналитический обзор с несколькими вариантами дальнейшего размещения американских войск в Европе. Документ должен быть представлен к 6 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, в обзоре будут четыре сценария — от сохранения нынешнего положения до более серьёзного изменения военного присутствия США на континенте.

Один из собеседников Reuters заявил, что Вашингтон хочет заранее оценить плюсы и минусы каждого варианта. При этом США намерены переходить к более ограниченной поддержке, рассчитывая на большую роль европейских союзников.

Пентагон также хочет понять, насколько страны Европы готовы предоставлять американским военным доступ к базам и воздушному пространству.

Кроме того, в Вашингтоне намерены оценить возможности союзников в сфере кибербезопасности, разведки и космоса, а также выполнение ими обязательств по расходам на оборону.

Ранее Life.ru писал о начале сокращения американского военного контингента в Европе. Генсек НАТО Марк Рютте тогда заявил, что изменения начнутся немедленно, поскольку США намерены перераспределять силы между разными регионами и рассчитывают на более заметную роль европейских союзников.