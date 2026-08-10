Рост цен сократит поставки ракет Patriot Пентагону в 2027 году

Из-за значительного подорожания ракет Patriot в 2027 году Пентагон получит их меньше, чем планировалось. Это следует из бюджетных материалов, изученных РИА «Новости».

С 2022 года стоимость одной ракеты Patriot PAC-3 MSE для американской армии увеличилась более чем на 30%. Если в 2023 финансовом году закупочная цена составляла 3,825 млн долларов, то к 2027 году она достигла 4,988 млн.

Увеличение стоимости уже повлияло на контракт 2025 года. При финансировании в размере 885,7 миллиона долларов изначально планировалось приобрести 230 боеприпасов, однако после пересчёта объём закупки был уменьшен до 194 единиц. Начало поставок по данному заказу запланировано на сентябрь 2027 года.

Вместе с тем США демонстрируют резкий рост потребности в данных боеприпасах. Так, в апреле 2025 года сухопутными войсками был утверждён новый целевой показатель закупок PAC-3 MSE, превышающий предыдущий более чем в четыре раза — с 3 376 до 13 773 единиц.

Как сообщал CNN, порядка половины имевшегося запаса данных боеприпасов было израсходовано в ходе военной операции против Ирана. К этому добавляется сохраняющийся дефицит после поставок Украине, осуществлявшихся с 2022 года. В ответ на запросы главаря киевского руководства Владимира Зеленского президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты для Patriot необходимы его собственной стране.

Из-за высокой стоимости перехватчиков американские военные ищут более дешёвую альтернативу. В июне министр армии Дэниел Дрисколл поручил разработать новые бюджетные варианты в течение года, а первые рабочие прототипы представить уже через полгода. Как пишет Wall Street Journal, стоимость каждой ракеты должна быть ниже 250 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что Украине потребуется от одного года до нескольких лет для развёртывания производства Patriot после получения американской лицензии. Владимир Зеленский связал такие сроки с процедурами, которые действуют в США и странах Европы. Он признал, что Киев даже при наличии лицензии не сможет самостоятельно выпускать ракеты для этих комплексов.