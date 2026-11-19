Вашингтон может столкнуться с серьёзными ограничениями на новые заимствования уже в феврале 2027 года. Как пишет New York Times со ссылкой на Центр двухпартийной политики (BPC), к этому времени госдолг США рискует достичь установленного предела в $41,1 трлн.

По оценке аналитиков, Вашингтон исчерпает доступный лимит заимствований в феврале или марте, если Конгресс не повысит его либо не приостановит действие ограничения. После этого Минфину США придётся искать способы выполнять финансовые обязательства без увеличения долга сверх установленного предела.

В распоряжении ведомства останутся чрезвычайные меры, позволяющие временно высвободить дополнительные средства. Среди них — приостановка инвестиций в государственные накопительные программы и фонды медицинского обеспечения вышедших на пенсию почтовых работников. Минфин также сможет перераспределять деньги между федеральными учреждениями.

Однако такие механизмы лишь отсрочат финансовый кризис. Как предупреждают в BPC, уже в августе 2027 года американские власти могут столкнуться с нехваткой средств для своевременного исполнения обязательств, что создаст угрозу дефолта.

Точные сроки будут зависеть от процентных ставок, состояния экономики, бюджетных решений и исхода судебных разбирательств вокруг импортных пошлин. По информации NYT, ситуация может вынудить Дональда Трампа договариваться с демократами о дальнейшем повышении долгового потолка.

Сам американский президент ранее допускал полную отмену ограничения, считая это необходимым для предотвращения экономической катастрофы. Последний раз Конгресс пересматривал лимит в июле 2025 года, подняв его с $36,1 трлн до $41,1 трлн. Ещё в июне 2026-го BPC предупреждал, что новый предел заимствований может быть достигнут в 2027 году.

Ранее Life.ru сообщал о новом рекорде американского госдолга, который к концу октября достиг $40,528 трлн. За два месяца задолженность увеличилась на полтриллиона долларов, а по сравнению с октябрём 2016 года её объём более чем удвоился.