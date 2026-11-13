США начали новый финансовый год с рекордного для октября дефицита бюджета в $404 млрд. По сравнению с аналогичным месяцем 2025 года показатель вырос на 42%, следует из данных американского Минфина, которые приводит Reuters.

За месяц федеральные власти потратили $773 млрд — на 12% больше, чем годом ранее. При этом поступления в казну сократились на 9%, до $369 млрд. Таким образом, государственные расходы более чем вдвое превысили доходы.

Одной из причин стали увеличившиеся выплаты фермерам. Расходы Министерства сельского хозяйства выросли на $14 млрд, или 80%. Ещё на $28 млрд, или 30%, увеличились военные траты. Часть средств направили в специальные фонды с опозданием из-за прошлогодней приостановки работы правительства США.

Одновременно заметно просели таможенные поступления — сразу на 39%, до $19,2 млрд. Сборы по отдельным категориям подоходного налога также оказались ниже прошлогодних. Дополнительную нагрузку на казну создали проценты по государственному долгу: выплаты по ним достигли $115 млрд, увеличившись на 11%.

При этом на октябрь пришлась часть социальных выплат, которые должны были пройти в ноябре. С учётом календарной корректировки дефицит составил бы $285 млрд, что всё равно на 49% выше сопоставимого показателя прошлого года. Октябрь стал первым месяцем 2027 финансового года, который в США начался 1 октября 2026-го.

В Комитете за ответственный федеральный бюджет подсчитали, что за октябрь Вашингтон занимал в среднем более $13 млрд ежедневно. Организация предупредила о необходимости решать проблему растущих бюджетных разрывов на фоне высокой инфляции и дорогих заимствований. По оценке Бюджетного управления Конгресса, предыдущий финансовый год США завершили с дефицитом около $2 трлн, или 6,2% ВВП.

Впоследствии министр финансов Скотт Бессент попытался объяснить масштаб обязательств, указав, что значительная часть долга приходится на государственные фонды, а объём рыночных заимствований заметно меньше. Глава ведомства выразил надежду на снижение долговой нагрузки благодаря экономическому росту.