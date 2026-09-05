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Опубликовано 5 сентября, 00:39

США одобрили продажу Саудовской Аравии 10 тысяч авиабомб

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mark Van Scyoc

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mark Van Scyoc

Государственный департамент США согласовал возможную крупную сделку по поставке вооружений Саудовской Аравии. Речь идёт более чем о 10 тысячах авиационных боеприпасов и комплектов высокоточного наведения общей стоимостью около 5 миллиардов долларов.

Согласно уведомлению, направленному в Конгресс США, Эр-Рияд запросил 5 004 авиабомбы массой около 227 килограммов и ещё 5 тысяч боеприпасов весом примерно 907 килограммов. В поставочный пакет также могут войти системы наведения JDAM-ER увеличенной дальности, взрыватели, датчики, запасные части и техническое сопровождение.

Кроме того, Вашингтон предварительно одобрил отдельную сделку по продаже Саудовской Аравии 60 газотурбинных двигателей AGT-1500 и сопутствующего оборудования. Её стоимость оценивается примерно в 750 миллионов долларов.

При этом решение Госдепартамента является только этапом согласования и ещё не означает заключение контракта. Итоговые объёмы поставок и стоимость могут измениться после завершения переговоров между сторонами.

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Юния Ларсон
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