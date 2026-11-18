Президент США Дональд Трамп планирует провести отдельные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Встреча состоится на полях саммита АТЭС в дополнение к запланированным трёхсторонним переговорам с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американского чиновника.

Представитель США подтвердил планы отдельной беседы двух президентов на условиях анонимности, поскольку подробности программы ещё не были официально обнародованы. Таким образом, Вашингтон изменил ранее озвученную позицию: ещё несколько дней назад в Белом доме утверждали, что отдельная встреча Трампа и Путина не запланирована.

Это будут первые полноценные двусторонние переговоры глав России и США после их встречи на Аляске в августе 2025 года. Одной из возможных тем станет урегулирование конфликта на Украине. Ранее Трамп заявлял о намерении обсудить этот вопрос с российским президентом.

В Кремле также рассчитывали на отдельный разговор лидеров. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что Путин и Трамп смогут пообщаться на саммите АТЭС несколько раз. При этом российская сторона допускала различные форматы контакта — от короткой беседы до полноценных переговоров в ограниченном составе.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке исторического саммита Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Китае. Вечером 18 ноября лидеры России и США уже поприветствовали друг друга на мероприятиях АТЭС, однако полноценного разговора тогда не состоялось.