Стал известен самый короткий рабочий месяц в 2027 году

Самым коротким рабочим месяцем в России в 2027 году станет январь. При стандартной пятидневной неделе гражданам предстоит трудиться всего 15 дней, а остальные 16 придутся на выходные и праздники. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

По словам эксперта, причина такого графика заключается в продолжительных новогодних каникулах. Россияне будут отдыхать 11 дней подряд, начиная с 31 декабря 2026 года и заканчивая 10 января 2027-го. Первым рабочим днём нового года станет понедельник, 11 января.

Утверждённый правительством производственный календарь предусматривает переносы выходных. Так, нерабочий день с воскресенья, 3 января, перенесён на пятницу, 31 декабря 2027 года, а с субботы, 2 января, — на 5 ноября.

Ранее Life.ru рассказывал, в какие месяцы 2027 года выгоднее всего брать отпуск, чтобы не потерять в деньгах. Согласно производственному календарю, январь считается наименее выгодным для отпуска при фиксированном окладе из-за небольшого числа рабочих дней. Зато он подходит тем, кто хочет продлить новогодние каникулы.