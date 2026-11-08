Турецкие власти готовят к запуску систему искусственного интеллекта Via+, которая сможет круглосуточно проверять более 800 телеканалов и интернет-платформы на нарушения законодательства. Программа будет самостоятельно анализировать звук и изображение, выявлять подозрительные материалы и составлять отчёты для государственного медиарегулятора. Об этом сообщил председатель Высшего совета Турции по радио и телевидению (RTÜK) Мехмет Даниш.

Новая платформа сможет одновременно отслеживать вещание более 800 каналов с шести спутников и анализировать материалы практически всех интернет-площадок, подключённых к системе. При обнаружении возможных нарушений закона № 6112 искусственный интеллект подготовит заключение и передаст его сотрудникам RTÜK. Окончательное решение останется за специалистами ведомства.

Возможности Via+ рассчитаны на обработку огромного объёма информации. Ежедневно нейросеть сможет анализировать до 19,2 тысячи часов речи, переводить материалы на 12 языков и проверять более 300 миллионов видеокадров. Алгоритмы будут искать нарушения как в звуковых дорожках, так и непосредственно в изображениях.

«Как у нас есть стальной купол в сфере обороны, так Via+ станет нашим стальным куполом в медиасфере», — заявил Даниш, сравнив новую платформу с турецкой системой противовоздушной обороны.

По словам главы ведомства, техническая готовность проекта достигла 90%. Сейчас продолжаются испытания, обучение сотрудников и подключение подразделения мониторинга RTÜK. Система уже прошла необходимую аккредитацию и включена в государственную инвестиционную программу Турции на 2027 год.

Ведомство также готовит новые правила надзора за интернет-вещанием. В частности, Via+ планируется использовать для выявления материалов, нарушающих требования законодательства о защите женщин, детей и семьи. При этом цифровые платформы будут ежедневно передавать регулятору данные о своих каталогах, а конкретные фильмы и передачи специалисты смогут направлять на проверку после поступления жалоб.

Турецкий медиарегулятор и прежде вмешивался в содержание телевизионных программ. RTÜK начал проверку популярного сериала «Клюквенный щербет» после более чем 11 тысяч жалоб зрителей. Возмущение вызвала любовная линия между персонажами Доа и Фиразом, которую часть аудитории сочла противоречащей традиционным семейным ценностям. Создателям проекта грозили штрафы и прекращение трансляции. Продюсеры начали перерабатывать сценарий, чтобы избежать закрытия сериала.