«Станет только хуже»: Почему школьники скрывают травлю в интернете от родителей

Страх усугубить ситуацию и недоверие к взрослым мешают школьникам обращаться за помощью при травле в интернете. Об этом в пресс-центре НСН рассказал вице-президент ассоциации предприятий безопасности «Школа без опасности» Сергей Силивончик.

По словам специалиста, многие дети не верят, что обидчиков удастся найти и привлечь к ответственности. Кроме того, подростки опасаются, что жалоба только усилит давление со стороны агрессоров. В результате они предпочитают молчать и самостоятельно разбираться с происходящим, хотя зачастую не могут справиться с проблемой.

Особую опасность представляет переход конфликта из виртуального пространства в реальную жизнь. Силивончик предупредил, что недооценка подобных угроз иногда приводит к жертвам. При этом современные технологии лишь изменили способы преследования: вместо надписей на заборах оскорбления теперь распространяются через мессенджеры и социальные сети.

Дополнительные сложности возникают при установлении личности обидчика. Пользователи могут скрываться за поддельными аккаунтами, из-за чего становится труднее собрать доказательства. Однако эксперт подчеркнул, что при необходимости виновных можно установить и принять соответствующие меры.

Главным препятствием Силивончик назвал разрыв в отношениях между поколениями. Именно отсутствие доверительного контакта со взрослыми зачастую не позволяет ребёнку рассказать о происходящем. Хотя существуют специальные службы и ведомства, способные вмешаться, школьники нередко остаются один на один со своими проблемами.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, как родителям распознать травлю ребёнка в школе и правильно отреагировать на неё. Одними из тревожных признаков могут стать замкнутость, нежелание ходить на занятия и внезапные изменения поведения. При этом специалисты рекомендуют не путать систематическое преследование с обычными ссорами между сверстниками.