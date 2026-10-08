Станок вместо офиса: Токарям в России стали предлагать по 209 тысяч рублей

Токари стали самыми высокооплачиваемыми специалистами среди рабочих профессий в России по итогам третьего квартала 2026 года. Работодатели в среднем предлагали им 209 081 рубль в месяц, сообщили РИА «Новости» в «Авито Работе».

За год средний уровень зарплатных предложений для токарей вырос на 30%. Такие специалисты изготавливают и обрабатывают детали на станках, а их навыки востребованы в машиностроении, металлообработке и при ремонте оборудования.

При этом спрос на токарей заметно превышает предложение со стороны соискателей. В третьем квартале на каждые 100 вакансий приходилось в среднем 56 откликов.

Второе место по размеру зарплатных предложений заняли геодезисты. Им в среднем предлагали 198,1 тысячи рублей в месяц, что на 61% больше показателя годичной давности.

Третьими стали гипсокартонщики. Их средняя предлагаемая зарплата выросла на 24% и достигла 160,4 тысячи рублей в месяц.

Гипсокартонщики занимаются монтажом перегородок, обшивкой стен и установкой подвесных потолков. Геодезисты, в свою очередь, проводят необходимые для строительства измерения на местности и контролируют точность расположения объектов.

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