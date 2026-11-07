Европейские правительства всё чаще пересматривают пенсионные выплаты и льготы, пытаясь справиться с растущей нагрузкой на государственные бюджеты. На фоне экономических трудностей привычные условия выхода на заслуженный отдых постепенно меняются, а пожилым гражданам приходится приспосабливаться к новым правилам. Об этом пишет британская газета The Telegraph в материале о завершении «золотой эры» европейских пенсионеров.

«Правительства по всей Европе, испытывающие нехватку средств, берут на прицел пенсионеров, отчаянно пытаясь сбалансировать бюджеты», — говорится в публикации.

По оценке издания, с необходимостью пересматривать пенсионную политику сталкиваются сразу несколько европейских государств, включая Великобританию и Францию. Власти ищут способы сдержать расходы, поскольку выполнение социальных обязательств требует всё больших бюджетных средств.

При этом меры различаются от страны к стране. Речь может идти как об изменении порядка индексации и сокращении отдельных льгот, так и о повышении пенсионного возраста. Последняя мера позволяет увеличить продолжительность трудовой деятельности граждан и сократить период получения пенсии, однако вызывает серьёзные общественные споры.

Эксперты, на которых ссылается The Telegraph, считают, что европейские пенсионные системы ждут дальнейшие изменения. В ряде государств, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, законодательство пока не предусматривает дополнительных повышений пенсионного возраста, несмотря на долгосрочные демографические и бюджетные вызовы.

Ситуацию осложняет старение населения. По мере увеличения доли пожилых граждан возрастает нагрузка на пенсионные системы, а расходы на выплаты и социальную поддержку становятся всё более значимой частью государственных бюджетов. Поэтому властям приходится искать баланс между финансовой устойчивостью и сохранением уровня жизни пенсионеров.

Дополнительным фактором остаётся стоимость энергоресурсов. Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен сообщал, что более 50 миллионов жителей Европы не могут обеспечить достаточное отопление своих домов из-за высоких цен. Он также предупреждал, что энергетические трудности затрагивают не только газ, но и нефть с нефтепродуктами.

Российские власти неоднократно связывали рост издержек европейской экономики с отказом от российских энергоресурсов. Однако пенсионные проблемы европейских стран имеют и другие причины, включая демографические изменения, бюджетные дефициты и особенности национальных систем социального обеспечения.

Таким образом, под угрозой, по оценке The Telegraph, оказывается прежняя модель пенсионного благополучия. При этом пересмотр пенсионных правил не всегда означает прямое уменьшение уже назначенной выплаты: в отдельных странах изменения затрагивают прежде всего будущих пенсионеров, условия назначения пенсий и дополнительные льготы.

Ранее Life.ru сообщал о необходимости нового этапа пенсионных реформ в европейских странах. По оценке экспертов Фонда развития гражданского общества, бюджетные дефициты вынуждали европейские правительства обсуждать повышение пенсионного возраста и пересмотр льгот. Среди стран, столкнувшихся с необходимостью изменений, назывались Франция, Германия, Ирландия, Испания и Великобритания.