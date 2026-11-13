Российские старшеклассники начнут учиться по новым единым государственным учебникам русского языка и литературы с 1 сентября 2027 года. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на Международном съезде учителей и преподавателей русской словесности «Русский язык — язык дружбы и братства», который проходит в МГУ.

По словам министра, апробацию новых учебников для 10–11-х классов планируется начать 1 января 2027 года. По её результатам будет принято окончательное решение о внедрении пособий в образовательный процесс.

Учебники разработаны совместно с Советом при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Работу над ними курирует советник президента Елена Ямпольская.

До конца 2026 года новые издания планируется включить в федеральный перечень учебников. Это позволит использовать их в российских школах после завершения предусмотренных процедур.

Разработка единых пособий по русскому языку и литературе является частью перехода на государственные учебники по основным школьным предметам. Ранее аналогичная система была введена для истории, а также подготовлены новые учебники по обществознанию.

Ранее Life.ru сообщал, что в России завершается подготовка единых учебников сразу по пяти предметам для 10–11-х классов. Помимо русского языка и литературы, в список вошли физика, химия и биология.