В России завершается разработка единых государственных учебников сразу по пяти предметам для учеников 10–11-х классов. Речь идёт о русском языке, литературе, химии, физике и биологии. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По словам главы ведомства, на заключительном этапе находится и подготовка единой линейки учебников по труду (технологии), предназначенных для школьников 5–9-х классов. Таким образом, обновление учебных материалов затронет как старшую, так и основную школу.

Ранее Life.ru сообщал о планах Минпросвещения включить новые государственные учебники в федеральный перечень до конца 2026 года. При этом нынешнее заявление Кравцова касается завершения работы над изданиями.

Создание единых учебников является частью перехода на общие государственные образовательные стандарты. Предполагается, что школьники из разных регионов будут осваивать предметы по согласованным учебным материалам. Как ранее объясняли в Минпросвещения, это должно обеспечить единый подход к содержанию образования независимо от места обучения.

Переход на государственные учебники в России проходит поэтапно. В школьной программе уже используются единые пособия по истории, а для ряда классов подготовлены обновлённые материалы по обществознанию. В дальнейшем министерство намерено распространить такую систему на остальные обязательные дисциплины.