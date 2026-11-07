Единые государственные учебники по шести предметам начнут использовать в российских колледжах и техникумах с 1 сентября 2027 года. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

В перечень дисциплин, для которых подготовят новые учебные издания, вошли русский язык, литература и обществознание. Также единые учебники появятся по химии, физике и биологии. Переход на новые пособия запланирован на 2027/2028 учебный год.

Ранее Сергей Кравцов заявил, что число студентов российских колледжей и техникумов достигло четырёх миллионов, увеличившись на миллион по сравнению с 2019 годом. При этом в 2026 году среднее профессиональное образование выбрали 63% выпускников девятых классов и 12% одиннадцатиклассников. По его словам, нынешние показатели вернулись к уровню РСФСР, когда в учреждениях среднего профессионального образования также обучались около четырёх миллионов человек.