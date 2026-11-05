Президент России Владимир Путин 5 ноября по видеосвязи открыл новые и реконструированные учреждения среднего профессионального образования в Мордовии, Нижегородской и Мурманской областях. В их числе — второй Федеральный технопарк профессионального образования. О готовности объектов главе государства доложил министр просвещения Сергей Кравцов.

Российский лидер подчеркнул, что развитием системы среднего профессионального образования власти занимаются регулярно. По его словам, это направление остаётся востребованным.

Глава Минпросвещения отметил, что система СПО выходит на качественно новый уровень. Её развитие направлено на подготовку специалистов, необходимых российской экономике, а также на удовлетворение растущего спроса граждан на современное профессиональное образование.

По словам Кравцова, главным результатом обучения должен становиться выпускник, готовый к работе на конкретном предприятии. При этом важно, чтобы молодой специалист понимал перспективы дальнейшего профессионального и карьерного роста.

Министр также сообщил, что число студентов колледжей и техникумов достигло четырёх миллионов человек. В 2019 году в системе среднего профессионального образования обучались три миллиона россиян. Нынешний показатель сопоставим с уровнем РСФСР.

Кравцов обратил внимание и на продолжающуюся приёмную кампанию. По его словам, она завершится 1 декабря. Рост числа студентов, как отметил глава ведомства, свидетельствует об интересе молодёжи к освоению рабочих специальностей.