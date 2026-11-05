Более 110 миллиардов рублей предусмотрено в российском бюджете на капитальный ремонт колледжей до 2030 года. Почти 20 миллиардов из этой суммы выделены на 2026 год, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Отдельная благодарность, уважаемый Владимир Владимирович, вам за решение о модернизации инфраструктуры колледжей. Начался капитальный ремонт. До 2030 года предусмотрено в бюджете более 110 миллиардов рублей, почти 20 из которых — уже в 2026 году», — сказал глава Минпросвещения.

Модернизация учреждений среднего профессионального образования проводится в рамках государственной программы обновления образовательной инфраструктуры. Она предусматривает капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий колледжей, а также их оснащение современным оборудованием.

Ранее Кравцов сообщал, что в 2026 году планируется отремонтировать около 270 колледжей по всей России. Работы идут одновременно с обновлением школ и детских садов в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Отдельное финансирование предусмотрено и на следующие годы. Согласно представленным Минпросвещения параметрам федерального бюджета, в 2027 году на капитальный ремонт школ, детских садов и колледжей в совокупности планируется направить 104,9 миллиарда рублей.

Кроме того, ведомство продолжает развивать систему среднего профессионального образования, включая федеральный проект «Профессионалитет». Он направлен на подготовку специалистов с учётом потребностей предприятий и региональных рынков труда.