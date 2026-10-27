Родителям не придётся платить за обеды: В России увеличат расходы на питание младших школьников

На бесплатное горячее питание учеников начальной школы в России планируется направить почти 227,5 миллиарда рублей в течение 2027–2029 годов. В первый год на эти цели предусмотрено 79,7 миллиарда рублей, что на 9,1% больше суммы, ранее заложенной на 2027 год. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

Согласно проекту федерального бюджета, в 2028 году на обеспечение школьников горячим питанием планируется выделить 74,6 миллиарда рублей, а в 2029-м — 73,3 миллиарда. Таким образом, финансирование программы в течение трёхлетнего периода будет составлять от 73,3 до 79,7 миллиарда рублей ежегодно.

«По поручению Президента России Владимира Путина с 2020 года горячее питание получают все ученики начальной школы. Оно организуется с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и рекомендаций Роспотребнадзора», — подчеркнул Кравцов.

Министр отметил, что бесплатное питание остаётся одним из приоритетов государственной образовательной политики. По его словам, полноценные горячие блюда необходимы не только для поддержания здоровья детей, но и для их хорошего самочувствия во время занятий.

Особое внимание Минпросвещения уделяет состоянию школьной инфраструктуры. Ведомство продолжает обновлять столовые и ремонтировать пищеблоки, чтобы обеспечить необходимые условия для приготовления и подачи еды учащимся.

Кравцов подчеркнул, что каждый школьник с первого по четвёртый класс должен получать сбалансированное питание. При этом организация школьных обедов должна соответствовать действующим санитарным требованиям и учитывать рекомендации специалистов Роспотребнадзора.

Программа распространяется на учеников начальных классов государственных и муниципальных школ независимо от материального положения их семей. Детям положен один бесплатный приём горячей пищи в течение учебного дня. Дополнительные меры поддержки для учащихся других классов могут предусматриваться региональным законодательством.

Предусмотренные расходы входят в проект федерального бюджета на ближайшие три года. Окончательные объёмы финансирования будут определены после его утверждения.

Ранее Life.ru рассказывал, какие льготы положены российским семьям со школьниками в 2026 году. Депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил, что ученики 1–4-х классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием независимо от доходов родителей. Помимо этого, семьи могут рассчитывать на льготный проезд, региональную поддержку при покупке школьной формы и ряд налоговых преференций. Конкретный перечень зависит от региона проживания и категории семьи.